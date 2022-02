Боррель заявил, что Россию ожидают осуждение и изоляция

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россию ожидают беспрецедентное осуждение и изоляция. Об этом он сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.

— Я выразил твердую поддержку Украине и ее народу лично и от имени ЕС. Мы с вами, — написал Боррель в своем аккаунте в Twitter.

Spoke to @DmytroKuleba, who debriefed me on the ongoing horrifying attack by #Russia against #Ukraine.



I expressed the EU’s, and my personal, steadfast support to Ukraine and it’s people.



We are with you.



Russia will meet unprecedented condemnation and isolation in response. pic.twitter.com/wzhmli5Xup