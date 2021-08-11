Иностранным блогерам нечего сказать про Татарстан

Но они могут пошутить про бабушек и кардио

Фото: Максим Платонов

На этой неделе блогеры из России и других стран с многотысячной аудиторией встретились со зрителями в клубе Stand Up Club Kazan. Так завершился очередной этап тревел-шоу Who is Russia. Было ли оно литературным? Стоит ли звездам «Ютуба» и «Тиктока» идти в стендап — это корреспондент «Реального времени» понял в первые же минуты выступления.

Шоу? Просто классика!

Who is Russia снимают в восьми регионах страны. Как заявлено, цель шоу — «показать иностранцам и самим россиянам разнообразие регионов России и их связь с великой русской литературой». По факту блогеры ездят по стране, читают русскую классику и знакомятся с местными достопримечательностями. В сентябре выйдет шоу на русском и английском в Youtube.

Татарстан — третья серия шоу, под названием «Мистические истории Волги». После участники едут в Башкортостан. Далее — Сочи, Чечня и Санкт-Петербург.

Также, по замыслу организаторов, блогеры посещают «самые необычные места в России, которые вообще мало кто видел». В республике герои изучают озеро Кабан, Болгар, Свияжск, погружаются в Голубые озера, исследуют Юрьевские пещеры (в инстаграме проекта пишут, что они «недалеко от Болгара» — ну, если вплавь, то да), отдыхают в пятизвездочном отеле, смотрят Иннополис и катаются в парке «УРАМ».

Шоу придумал фонд «Живая классика». Среди их проектов — международный конкурс юных чтецов «Живая классика» и конкурс литературных арт-объектов «Культслед». Как в их числе оказалось путешествие иностранцев — загадка.

По замыслу организаторов, блогеры посещают «самые необычные места в России, которые вообще мало кто видел»

Потому что впечатления блогеры должны были представить в формате стендап-шоу, где должны были рассказать, «что им удалось узнать и понять о загадочной русской душе перед жителями региона». По замыслу организаторов, в Татарстане участники должны найти ответ на вопрос Николая Гоголя из повести «Старосветские помещики» — «Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним?».

И когда этот текст услышал из зала Антонио Экумби (он живет в Иваново, а родился в Сенегале), то он ответил лишь: «Что?», — рассмеялся и продолжил разговор на более понятные темы — что он считает расистским, вернется ли домой, как он учится. У Антонио 481 тысяча подписчиков в Инстаграме, под ником Kissy Blessed он выпускает рэп-синглы. У него, кстати, единственная локальная шутка в выступлении — он просит не ставить на выходе на сцену хип-хоп и просит что-то татарское. В остальном — готовый материал, наиболее смешной и удачный среди прозвучавших. О том, что кардио для него — это бег до «Макдональдса» и обратно.

Участники, в основном, говорили на английском. Их, глядя в телефон, «переводил» блогер с ником Rickspearse

Нелокализованный стендап с переводом

Так что вместо рассказа о впечатлениях о Татарстане зрители получили готовые неудачные стендапы — герои сходу признались, что опыта в этом сложном жанре у них нет. Участники, в основном, говорили на английском. Их, глядя в телефон, где явно был прописан текст, «переводил» блогер с ником Rickspearse. К примеру, Саймон Ванделли (итальянец, 595 тысяч человек смотрит его в «Инстаграме»), рассказал, что в детстве был толстым. Канадский колумбиец Хуан (216 тысяч) — что его первой женщиной была некая 70-летняя старушка. Шубхам Гупта был немногословен — хотя у него 658 тысяч подписчиков в «Ютубе», самый его популярный ролик рассказывает о Гоа (2,2 миллиона просмотров). У московского видео — 20 тысяч.

Говорящая по-русски, как и Антонио, Масилисо Мутумба (она приехала из Замбии, учится в Строительном институте Тюменского индустриального университета) могла бы, видимо, рассказать многое, но вместо этого спела с Софи Морелли из Монте-Карло «Can't Help Falling In Love» Элвиса Пресли. Две красотки сделали это максимально криво, громко разъезжаясь в нотах. Мутумба, кстати, звезда «Тиктока», у нее там 1,2 миллиона фоллероверов.

Масилисо Мутумба приехала из Замбии, учится в Строительном институте Тюменского индустриального университета

К слову, у самого проекта в «Инстаграме» всего 1 146 подписчиков и около 1600 просмотров в «Ютубе». Это ролик, как Джессика Ванесса (Гватемала), Антонио Экумби (Ангола) и Ибрагим Аталла Бен Аисса (Алжир) ездили на Сахалин.

Очень неловкое зрелище. Люди, которые заработали славу явно не благодаря словесному юмору, зачем-то вещают со сцены, ничего не сообщая нового про Татарстан. Впрочем, на пресс-конференции некоторые из них рассказали, что их много кормили. И они даже потолстели. Таково лицо массового туризма в республике — все на бегу, с упором на красивую природу и перемячи.



Напоминает ситуацию, когда на чемпионате мира по футболу 2018 года городские комитеты подготовили обширную программу, но главную выручку взяли бары. Надеемся, блогеры сделают немало сториз, которые привлекут внимание туристов, которые культурно наводнят Баумана.

Главный вопрос в этом — при чем тут литература? Она словно бы оправдание довольно обычному проекту, коих снимается немало. Безусловно, есть люди, которые поехали в Стамбул из-за Орхана Памука, в Нью-Йорк — после Сэлинджера, а на путешествие в Колумбию их вдохновил Маркес. Но насколько они пересекаются с аудиторией трэвел-блогеров из «Инстаграма» и «Тиктока»? К счастью, ответ можно будет узнать по количеству просмотров.