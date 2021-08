Иностранным блогерам нечего сказать про Татарстан

На этой неделе блогеры из России и других стран с многотысячной аудиторией встретились со зрителями в клубе Stand Up Club Kazan. Так завершился очередной этап тревел-шоу Who is Russia. Было ли оно литературным? Стоит ли звездам «Ютуба» и «Тиктока» идти в стендап — это корреспондент «Реального времени» понял в первые же минуты выступления.