Главное к утру: петиция против Finiko, успешный космический полет Blue Origin, новый девиз Олимпийских Игр
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 21 июля:
- Основатель Amazon Джефф Безос полетел в космос на корабле New Shepard, который сделан его собственной космической компанией Blue Origin. Вместе с ним на борту находятся его младший брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Деймен и 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк. Полет продлился около 11 минут, примерно в течение трех минут пассажиры могли ощущать невесомость. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поздравило компанию Blue Origin с успешным первым суборбитальным полетом корабля New Shepard.
- Участники Finiko, которую Центробанк признал финансовой пирамидой, создали петицию, в которой требуют привлечь к уголовной ответственности главу компании — Кририлла Доронина. Петиция появилась на платформе Change.org и адресована в Генеральную прокуратуру, прокуратуру Татарстана, а еще президентам России и Татарстана.
- Руководителя Управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали — его подозревают в коррупционных преступлениях. Также Сафонова подозревают в должностных преступлениях. С ним проводятся следственные действия. Согласно оперативной информации, сотрудники ГИБДД в составе преступной группы занимались продажей документов и «красивых» автомобильных номеров.
- Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил измененный девиз Олимпийских игр. Решение приняли единогласно на сессии в Токио. Теперь девиз Игр звучит как «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: «Citius, altius, fortius — communis»). Ранее Игры проходили под девизом «Быстрее, выше, сильнее!»
- Международная федерация самбо (ФИАС) в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 20 июля получила постоянное признание МОК. Признание МОК также получили лакросс, кикбоксинг, тайский бокс, айсшток и чирлидинг.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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