В Казани появился «троллейбус любви» — его подарил городу бизнесмен

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани еще один «троллейбус любви» выехал на маршрут №6. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Такой подарок для города сделал бизнесмен в память о судьбоносной встрече, произошедшей по дороге на работу. Отмечается, что он встретил в троллейбусе №6 девушку, которая стала его женой.

фото: пресс-служба мэрии Казани

В 2010 году бизнесмен подарил городу первый троллейбус, украшенный розами и надписью «Поездка, ставшая судьбой...». После это стало для него традицией.

На улицах Казани появился новый транспорт — электробусы. Сейчас новый вид транспорта тестируют на дорогах. В таком режиме электробус курсирует по троллейбусному маршруту №3, от остановки «Речной порт» до улицы Академика Глушко.

Алексей Нечаев