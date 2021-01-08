МЧС: за сутки в Татарстане произошли 11 пожаров

Фото: Олег Тихонов (архив)

За прошедшие сутки в Татарстане произошли 11 пожаров. За первую неделю зафиксировано уже 95 пожаров.

С 1 по 7 января на пожарах погибли 10 человек, сообщают в республиканском главке МЧС. Спасти удалось 20 человек, пострадали пятеро.

Ранее в МЧС жаловались, что в новогодние праздники резко возрастает количество пожаров. Начальник ГУ МЧС по РТ Рафис Хабибуллин предлагал сократить число выходных дней в начале года.