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МЧС: за сутки в Татарстане произошли 11 пожаров

09:53, 08.01.2021 1
МЧС: за сутки в Татарстане произошли 11 пожаров
Фото: Олег Тихонов (архив)

За прошедшие сутки в Татарстане произошли 11 пожаров. За первую неделю зафиксировано уже 95 пожаров.

С 1 по 7 января на пожарах погибли 10 человек, сообщают в республиканском главке МЧС. Спасти удалось 20 человек, пострадали пятеро.

Ранее в МЧС жаловались, что в новогодние праздники резко возрастает количество пожаров. Начальник ГУ МЧС по РТ Рафис Хабибуллин предлагал сократить число выходных дней в начале года.

АналитикаПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:13
    "Начальник ГУ МЧС по РТ Рафис Хабибуллин предлагал сократить число выходных дней в начале года". Ещё запретить алкоголь и сигареты. И вообще вместо заработной платы людям давать талоны и только на полезные продукты. Люди станут гораздо здоровее. И будут пахать и пахать.
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