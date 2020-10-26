В России цены на пшеницу обновили рекорды

Новые рекорды устанавливает российская пшеница. Свои максимумы обновили цены как на внутреннем, так и на экспортном рынках.

Средние закупочные цены в портах укрепились на 1,9%, до 18 450 рублей за тонну, передает «Интерфакс».

Экспортные выросли на 2,8%, до $255 FOB (протеин 12,5%).

Фото: : realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Главным драйвером роста мировых зерновых рынков эксперты называют кукурузу, цены на которую повысились по итогам недели на 4%.



Дополнительный фактор, поддерживающий мировой рынок кукурузы, — неурожай в Черноморском регионе.

По оценке аналитиков, на фоне высоких мировых цен и значительных контрактных обязательств экспортеров продолжится рост цен на пшеницу и кукурузу на российском рынке.