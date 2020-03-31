В Казани лекарства за месяц подорожали на 6%

Аналитическая служба «Реального времени» регулярно проводит мониторинг цен на лекарства в казанских аптеках. Во время пандемии коронавируса, как выяснилось, медикаменты из списка наиболее популярных, который составляет агентство DSM Group, заметно подорожали. Связан ли рост цен с ажиотажным спросом на противовирусные препараты или это результат следствия обвала рубля — однозначно сказать нельзя. Во всяком случае, в цене выросли прежде всего импортные препараты для лечения хронических заболеваний, а не прописываемые при гриппе и простуде.



Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», в Казани подорожали все наиболее популярные лекарственные препараты. Исключением стал лишь один препарат — «Ингавирин» — который рекламируется как противовирусное средство при гриппе и ОРВИ. Остальные лекарства в рамках исследования подорожали по-разному: от 1 до 10%, а общая стоимость «лекарственной корзины» (по одной упаковке каждого из самых популярных лекарств) выросла на 6% — с 13,8 до 14,6 тысячи рублей.

Подробнее о ценах на лекарства в материале «Реального времени».

