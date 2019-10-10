Казанцы стали чаще интересоваться покупкой готового бизнеса

Жители Казани стали чаще интересоваться покупкой бизнеса — спрос на него за год повысился на 3,8%, выяснили эксперты «Авито». Как и год назад, наиболее популярными сферами в городе остаются услуги, торговля и общественное питание.

В столице Татарстана стоимость готового бизнеса увеличилась за год, отмечается в исследовании. Цена в Казани возросла на 34% и составляет примерно 2,4 млн рублей.

Спрос на покупку готового бизнеса в России вырос за год на 6%, а предложение — почти на 10%.

Также эксперты узнали, какие виды готового бизнеса популярны у казанцев. Оказалось, что сфера услуг (32%), торговля (22%) и общественное питание (20%) имеют наибольшие доли спроса среди всего бизнеса. Самым дешевым бизнесом, выставленным на продажу в столице Татарстана является интернет-магазин, его средняя цена составляет 311 тыс. рублей, а самым дорогим — в сфере сельского хозяйства, покупка которого в среднем обойдется в 11,8 млн рублей.

Ранее «Реальное время» делало обзор на самые интересные предложения о продаже готового бизнеса в Татарстане.