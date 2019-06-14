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В Россию в 2018 году вернулись более 100 тысяч соотечественников

12:59, 14.06.2019
В Россию в 2018 году вернулись более 100 тысяч соотечественников
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев заявил, что по итогам 2018 году в Россию в рамках госпрограммы по добровольному переселению соотечественников вернулись около 108 тысяч человек, проживающих за рубежом.

«Количество территорий, на которых она (госпрограмма) действует, ежегодно расширяется и уже охватывает 75 субъектов. В прошлом году переселилось около 108 тысяч человек, что на 19% больше запланированного», — приводит слова Колокольцева пресс-служба ведомства.

Глава МВД также отметил, что популярными у переселенцев остаются регионы Центрального, Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Ранее сообщалось, что с начала работы в 2007 году госпрограммы по переселению соотечественников в Россию вернулись 800 тыс. человек.

АналитикаОбщество
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