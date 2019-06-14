В Россию в 2018 году вернулись более 100 тысяч соотечественников

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев заявил, что по итогам 2018 году в Россию в рамках госпрограммы по добровольному переселению соотечественников вернулись около 108 тысяч человек, проживающих за рубежом.



«Количество территорий, на которых она (госпрограмма) действует, ежегодно расширяется и уже охватывает 75 субъектов. В прошлом году переселилось около 108 тысяч человек, что на 19% больше запланированного», — приводит слова Колокольцева пресс-служба ведомства.



Глава МВД также отметил, что популярными у переселенцев остаются регионы Центрального, Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов.



Ранее сообщалось, что с начала работы в 2007 году госпрограммы по переселению соотечественников в Россию вернулись 800 тыс. человек.

