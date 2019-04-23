«Группа ГАЗ» в прошлом году получила от России 8 млрд рублей

В 2018 году Россия выделила «Группе ГАЗ» 8 млрд рублей финансовой поддержки. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В целом, по его словам, автопроизводители получили от государства больше 20 млрд рублей, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод, попавший под санкции США, попросил допподдержки у российских властей. Группа рассчитывает на 29,5 млрд рублей. Эти деньги нужны компании, чтобы не допустить дефолта и негативных социально-экономических последствий.