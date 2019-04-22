Минэнерго РФ планирует сделать «Промсырьеимпорт» поставщиком топлива в Крым
Министерство энергетики России рассматривает возможность сделать ФГУП
«Промсырьеимпорт» оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым.
Подведомственное предприятие находится под санкциями США за поставки иранской нефти в Сирию. Ведомство полагает, что вариант по поставкам ресурсов в Крым «Промсырьеимпортом» поможет снизить розничные цены на топливо на полуострове.
Министерство готовит соответствующее предложение в рамках поручения премьер-министра России Дмитрия Медведева. Сроки — до 15 мая, передает «Коммерсант».
Планируется, что трейдер сможет предложить крымским сетям АЗС стабильные оптовые цены.
Напомним, ранее глава Кадастровой палаты рассказал о государственном аналоге Airbnb для Крыма.ПромышленностьНефть
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