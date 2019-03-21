В феврале объем производства сельхозпродукции в России составил почти 200 млрд рублей

В исследовании Росстата, посвященном социально-экономическому положению России, указано, что объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в феврале 2019 года составил 193,6 млрд рублей. Исследование размещено на официальном портале ведомства.

По итогам января — февраля 2019 года объем производства сельхозпродукции достиг 361,6 млрд рублей. Рост по сравнению с тем же периодом 2018 года составил 0,9%.

Напомним, ранее сообщалось, что индекс промышленного производства за прошедшие два месяца 2019 года больше данных января — февраля 2018 года на 2,6%. Кроме того, Росстат зафиксировал замедление среднемесячной реальной зарплаты в России до 0,7% в годовом выражении. В январе этот показатель составлял 1,1%, сообщается в материалах Росстата. В номинальном выражении средняя зарплата за февраль составила 43 030 рублей, увеличившись на 6% к февралю 2018 года.







