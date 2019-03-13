В Уфе жительница выбросила двухлетнюю дочь c девятого этажа
В Уфе 21-летняя мать выбросила двухлетнюю дочь из окна девятого этажа и выбросилась сама.
Инцидент произошел сегодня утром, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.
Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
Следственный комитет уже начал доследственную проверку произошедшего.
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