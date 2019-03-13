Новости происшествий

08:52 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Уфе жительница выбросила двухлетнюю дочь c девятого этажа

10:48, 13.03.2019 1
В Уфе жительница выбросила двухлетнюю дочь c девятого этажа
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе 21-летняя мать выбросила двухлетнюю дочь из окна девятого этажа и выбросилась сама.

Инцидент произошел сегодня утром, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку произошедшего.

Ранее жительница Ижевска наказала 6-летнего сына, свесив его головой вниз с балкона квартиры на 14-м этаже.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    Культурно-демографический кризис, однако.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров