Полиция задержала жителя Башкирии, подозреваемого в «минировании» домов в Петербурге и Казани

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о «минировании» домов в Санкт-Петербурге и Казани.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что 7 марта в службу «112» позвонил неизвестный мужчина и сообщил о «минировании» 18 домов в Санкт-Петербурге и Казани.

В результате оперативно-разыскных мероприятий на Московском вокзале Санкт-Петербурга полицейские задержали ранее судимого 31-летнего жителя Республики Башкортостан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее СМИ сообщали, что уроженец Башкирии 7 марта позвонил в экстренную службу и угрожал взорвать бомбы в Санкт-Петербурге и Казани. При этом он представился майором ВМФ Молголямовым.