МВД: в Башкирии кредитная компания без лицензии выдавала займы под 120% годовых

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Полицейские в Башкирии раскрыли мошенничество в особо крупном размере со стороны кредитной организации.

По предварительным данным, фирма без лицензии осуществляла выдачу займов под залог недвижимого имущества граждан. При этом люди должны были вернуть займы, выплатив от 90% до 120% годовых.

Для того, чтобы потерпевшие не заподозрили обман, руководитель компании придал видимость законности деятельности своей фирме. Для этого он организовал третейский суд при одном из агентств медиации республики.

Директор организации платил третейскому судье деньги, а тот в свою очередь принимал заведомо выгодные для кредитной фирмы решения по взысканию денег.

Ущерб от деятельности злоумышленников составил около 6,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Башкирии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время глава мошеннической компании находится под арестом.

Ранее сообщалось, что в Казани за мошенничество на 254 млн был осужден организатор пирамиды.