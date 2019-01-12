Антон Бурдасов: «Победные игры – это всегда хорошо»

Нападающий «Салавата Юлаева», забросивший решающие шайбы в двух последних матчах команды («Динамо» Рига — 3:2 и «Сочи» — 5:4) поделился своими впечатлениями об этих сложных домашних играх:



— Устали, но потом все-таки нашли в себе силы. Где-то у нас пошли ненужные ошибки из-за усталости. Главное – победили. Победные игры – это всегда хорошо. Тем более такие «вытащенные» в овертайме, на характере. Это всегда плюс только в дальнейшем. Будем продолжать дальше, нас ожидает тяжелый выезд, — сказал форвард.

13 января «Салават Юлаев» в Новосибирске встретится с «Сибирью».

