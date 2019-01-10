В морге Уфы родственникам умершего выдали труп другого человека

В одном из моргов Уфы сотрудники учреждения перепутали тела умерших людей.

Инцидент случился 12 декабря прошлого года. Персоналом патологоанатомического отделения родственникам скончавшегося был выдан труп другого человека. Данный факт был обнаружен заведующим только на следующий день.

Женщина, потерявшая мужа, не смогла обнаружить ошибку, так как по мусульманским обычаям на лице усопшего была надета маска, передает телеканал РЕН ТВ.

Ответственные за случай лица привлечены к дисциплинарной ответственности и лишены стимулирующих выплат, а родственникам принесены извинения, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии.

Ранее в московском онкоцентре нашли тела умерших 10 лет назад пациентов.