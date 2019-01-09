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Жители Башкирии смогут оценить эффективность муниципалитетов через интернет-опрос

11:42, 09.01.2019
Жители Башкирии смогут оценить эффективность муниципалитетов через интернет-опрос
Фото: ufacity.info

Жители Башкирии смогут оценить работу муниципалитетов через интернет-опрос на портале «Голос Республики Башкортостан».

Участие в опросе может принять каждый житель, прошедший процедуру регистрации на сайте. Для этого достаточно иметь компьютер или любое мобильное устройство с доступом в интернет.

Опрос населения проводится с 1 января по 31 декабря 2019 года во исполнение указов президента России и врио главы региона в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Напомним, ранее Горсовет Уфы предложил жителям придумать новые названия для улиц и скверов.

Общество Башкортостан
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