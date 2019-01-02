В Уфе мужчина скончался после избиения сотрудником ЧОПа в магазине

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В Уфе мужчина умер после избиения в магазине сотрудником одного из частных охранных предприятий.

31 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении в своей квартире тела уфимца, 1978 года рождения. На теле погибшего были обнаружены телесные повреждения.



По предварительным данным, 29 декабря сотрудники магазина, расположенного в Кировском районе на проспекте Салавата Юлаева, заметили, что мужчина попытался украсть продукты, в том числе бутылку водки. Продавцы вызвали сотрудников ЧОПа, которые удерживали его до приезда полиции.



Прибывшие на место полицейские составили протокол за совершение мелкого хищения по статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Затем мужчину отпустили домой.

В ходе мероприятий по установлению причин смерти уфимца были проверены записи камер видеонаблюдения магазина. В результате установлено, что сотрудник ЧОПа нанес ему несколько ударов, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

В настоящее время все материалы переданы в региональное подразделение СКР, где расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Подозреваемый находится под стражей.



Ранее в Сургуте работники магазина заперли подростка в холодильной камере, заподозрив его в краже.