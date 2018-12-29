В Уфе появится подземный переход за 140 млн рублей

Власти Уфы объявили конкурс по поиску подрядчика на строительство нового подземного перехода. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Согласно документам, переход расположится в районе Монумента Дружбы через улицу Сочинская. Длина объекта составит 110 метров. Подрядчик должен установить в нем освещение и коммуникацию. Строительство планируется закончить к декабрю 2019 года.

Возведение нового перехода обойдется в 140,6 миллиона рублей. Большую часть денег выделят из бюджета республики. Добавим, работы по строительству нового подземного перехода будут вестись в рамках реконструкции набережной реки Белой.



Заказчиком выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы. Аукцион состоится 25 января следующего года.

Напомним, власти Уфы выделят на полкилометра дороги уфимской набережной 466 млн рублей.