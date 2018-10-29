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АСВ похвасталось взысканием недостачи в уфимском «Уралкапиталбанке» на 482 рубля

16:11, 29.10.2018
АСВ похвасталось взысканием недостачи в уфимском «Уралкапиталбанке» на 482 рубля
Фото: : google.co.in/maps / скриншот

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) похвасталось возвращением части недостачи на счета уфимского «Уралкапиталбанка». Конкурсный управляющий обанкротившегося банка получил 482 рубля.

Именно этой суммы не хватало по операциям, связанным с комиссией банка, говорится в сообщении АСВ.

Напомним, что общий размер обязательств «Уралкапиталбанка» оценивался в 6,5 млрд рублей, тогда как размер недостачи в целом составил 33,1 млн рублей. Кредиторы предъявили требования на 374,5 млн рублей.

ЭкономикаБанки Башкортостан
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