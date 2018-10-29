АСВ похвасталось взысканием недостачи в уфимском «Уралкапиталбанке» на 482 рубля

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) похвасталось возвращением части недостачи на счета уфимского «Уралкапиталбанка». Конкурсный управляющий обанкротившегося банка получил 482 рубля.

Именно этой суммы не хватало по операциям, связанным с комиссией банка, говорится в сообщении АСВ.

Напомним, что общий размер обязательств «Уралкапиталбанка» оценивался в 6,5 млрд рублей, тогда как размер недостачи в целом составил 33,1 млн рублей. Кредиторы предъявили требования на 374,5 млн рублей.