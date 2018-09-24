Помощник прокурора Казани стал советником мэра города по вопросам противодействия коррупции
В Казани назначили советника мэра города по вопросам противодействия коррупции. Им стал Киям Беляев.
До этого он работал старшим помощником прокурора Казани, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ранее исполкому Казани и руководителям органов местного самоуправления города поручили определить должностные лица, которые будут сообщать в Кабмин РТ сведения о чиновниках, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию.
Справка
Беляев Киям Айратович родился 10 июля 1989 года в Казани. В 2011 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет, юрист. Классный чин — юрист первого класса.
С сентября 2011 года по июнь 2015 года работал помощником прокурора Ново-Савиновского района Казани.
С июня 2015 года по май 2018 года — помощник прокурора Казани.
С мая 2018 по сентябрь 2018 года — старший помощник прокурора Казани.
Поощрен благодарностью прокурора РТ (2015 г., 2017 г.).
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