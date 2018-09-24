Помощник прокурора Казани стал советником мэра города по вопросам противодействия коррупции

В Казани назначили советника мэра города по вопросам противодействия коррупции. Им стал Киям Беляев.

До этого он работал старшим помощником прокурора Казани, сообщает пресс-служба мэрии города.



Ранее исполкому Казани и руководителям органов местного самоуправления города поручили определить должностные лица, которые будут сообщать в Кабмин РТ сведения о чиновниках, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию.