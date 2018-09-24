Школьные учебники на татарском языке обойдутся бюджету Татарстана в 5,5 миллиона рублей
Министерство образования и науки РТ опубликовало тендер на перевод школьных учебников на татарский язык. Общая стоимость составила 5,5 млн рублей.
Контракт заключен с ГУП РТ «Татарское книжное издательство». Они продали министерству лицензии на осуществление переводов с русского на татарский, а также договоры заключены с переводчиками образовательных книг.
На государственном языке республики будут окружающий мир и математика в нескольких частях для третьего класса.
Ранее региональное Министерство образования и науки опубликовало имя поставщика, который поставит ведомству учебники на 191 млн рублей. Им выступит издательство «Просвещение».ОбществоОбразование Татарстан
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