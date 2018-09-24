Школьные учебники на татарском языке обойдутся бюджету Татарстана в 5,5 миллиона рублей

Министерство образования и науки РТ опубликовало тендер на перевод школьных учебников на татарский язык. Общая стоимость составила 5,5 млн рублей.

Контракт заключен с ГУП РТ «Татарское книжное издательство». Они продали министерству лицензии на осуществление переводов с русского на татарский, а также договоры заключены с переводчиками образовательных книг.

На государственном языке республики будут окружающий мир и математика в нескольких частях для третьего класса.

Ранее региональное Министерство образования и науки опубликовало имя поставщика, который поставит ведомству учебники на 191 млн рублей. Им выступит издательство «Просвещение».