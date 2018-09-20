В Казани завтра потеплеет до +20 — Гидрометцентр

Синоптики обещают потепление в Казани, несмотря на штормовое предупреждение о заморозках на остальной территории Татарстана.



Предстоящей ночью в столице ожидается от +9 до +11 градусов, в низких районах от +6 до +8 градусов. При этом днем воздух в Казани прогреется до +20 градусов, следует из сообщения Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за заморозков на территории республики. Ночью и утром на востоке и юге республики ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -1°С.