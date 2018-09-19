Курс евро на торгах опустился ниже 78 рублей

Курс евро в ходе торгов 19 сентября опустился ниже 78 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15.58 курс евро составлял 77, 96 рубля, что на 62 копейки меньше, чем на закрытии предыдущих торгов. Курс доллара установился на отметке 66,77 рубля. Утром на открытии торгов иностранная валюта уже торговалась ниже 67 рублей.

Ранее Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро на 19 сентября. Курс доллара снизился на 74 коп. и составил 67 рублей, евро упал на 81 коп. — до 78,36 рубля.