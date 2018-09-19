Управление образования Казани проверит школы, перешедшие на пятидневку

Школы Казани, которые с 1 сентября 2018 года, перешли на пятидневную учебную неделю будут проверены и наказаны, если они нарушили учебный план, заявил начальник управления образования Казани Ильнар Хидиятов.

«Проверим, насколько правомочно они это сделали. Естественно, если они что-то нарушают, то накажем, другого не дано. Но, насколько мне известно, ни 75-я, ни 39-я не выбрали вариант №1 учебного плана, и, соответственно, они нарушают, если сделали пятидневку», — рассказал Хидиятов «Реальному времени».

Кроме того, судя по комментариям родителей, на пятидневную неделю перешли не только школы Казани, но и некоторые образовательные учреждения Бугульмы и Альметьевска. Подробнее — в материале «Реального времени».