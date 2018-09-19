Татарстан и Башкирия вошли в число регионов, которые формируют более половины ВРП

В 2018 году более половины (52,1%) суммарного объема валового регионального продукта (ВРП) сформируют десять регионов, среди которых есть Татарстан и Башкирия.

Также в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края, пишет РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития до 2024 года.

Отметим, данные по ВРП появляются в открытом доступе с опозданием. Так, результаты 2016 года Росстат опубликовал лишь в конце прошлого года.



Ранее сообщалось, что ВРП Башкирии вырастет в следующем году на 2,2%, до 1,6 трлн рублей.