Из Актанышской ЦРБ выписали всех отравившихся детей

Актанышскую центральную районную больницу покинули все ученики школы №2, которых доставили накануне с подозрением на отравление.

«Сегодня все дети, поступившие накануне в Актанышскую ЦРБ, были выписаны», — цитирует «Интерфакс» собеседника из Минздрава Татарстана.



По его словам, на место выезжал министр здравоохранения республики Марат Садыков, а также главные внештатные специалисты по инфекционным заболеваниям и эпидемиологии министерства для контроля ситуации и получения оперативной информации.

Напомним, вчера в райбольницу с жалобами на недомогание поступили 22 школьника в состоянии легкой и средней степени тяжести. К ночи их количество увеличилось до 25 человек.

Предварительный диагноз у всех детей — острый гастроэнтерит. По факту массовой вспышки заболевания в отдельно взятой школе возбуждено уголовное дело. Сегодня утром стало известно, что 21 из 25 школьников выписали после обхода.