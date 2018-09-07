В Казань 10 сентября прибудет делегация буддийского монастыря Дрепунг Гоманг
В Казань 10 сентября прибудет делегация буддийского монастыря Дрепунг Гоманг, который находится в Китае. Гости столицы Татарстана пробудут здесь до 16-го числа и посетят мероприятия, посвященные культуре Тибета.
В составе делегации квалифицированный наставник и знаток философии Лобсанг Ярпель Ринпоче, врач тибетской медицины доктор Пенпа Церин и другие, сообщает «Центр тибетской культуры и информации».
Ранее «Реальное время» обсудило с первым настоятелем буддийской общины Казани Гармажапом Матоваровым строительство в городе буддийского храма.ОбществоКультура Татарстан
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