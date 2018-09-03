Ульяновск поделился с Татарстаном опытом работы по противодействию коррупции

Заместитель начальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Гатин посетил Ульяновск, где с ним поделились методами борьбы с коррупцией.

Главный советник отдела администрации губернатора по обеспечению деятельности регионального Уполномоченного по противодействию коррупции Роман Заятдинов рассказал о проектах «Анимированная антикоррупционная карта», антикоррупционная почта, антикоррупционные паспорта, а также Неделях антикоррупционных инициатив и «Днях справедливости, согласия и созидания», которые провели в начале августа в регионе, передает «Ульяновск сегодня».

Ранее власти Ульяновской области решили бороться с коррупцией с помощью хештега.