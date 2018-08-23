Российский сигаретный рынок к 2022 году сократится на 30% — аналитики

Российский сигаретный рынок к 2022 году сократится на 30%, поступления от продажи табачных изделий упадут на 11% — выручка составит 1,39 трлн рублей в сравнении с 1,6 трлн в 2017 году.

Причиной, по мнению аналитиков, стал рост цен на продукцию из-за налогов и снижающийся спрос. Кроме того, из-за увеличения цен на сигареты наблюдается рост нелегальной торговли. По данным отчета, которые приводит газета, доля черного рынка увеличилась на 0,6% — до 4,6%, передает ТАСС со ссылкой на экспертов Euromonitor International.



Ранее Минэкономики РФ выступило против подорожания сигарет.