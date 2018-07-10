В Татарстане выросло число потенциальных банкротов

Жители Татарстана с января по май текущего года одолжили у банков 26,6 млрд рублей.

В республике на данный момент уже 22 тыс. человек имеют просроченную задолженность в размере более 0,5 млн руб. и формально могут быть признаны банкротами. Число таких граждан в Татарстане с начала года увеличилось на 5%.

По мнению экспертов, Татарстан является одним из самых закредитованных регионов России. Жители республики вынуждены брать в долг «до получки» или на выплату по предыдущим займам, сообщает «Коммерсант-Казань».

Ранее стало известно, что около 80 тысяч татарстанцев ограничены в праве выезда за рубеж из-за долгов.