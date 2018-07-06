Темпы роста авторынка в июне замедлились вдвое из-за ЧМ—2018

Темпы роста авторынка в июне замедлились почти вдвое — с 18,2% до 10,8%.

Эксперты предлагают разные причины такого покупательского поведения. Одной из них стал чемпионат мира по футболу, который переключил все внимание на себя. Кроме того, называется падение складских запасов машин и высокая база.

В целом, специалисты говорят о спаде по сделкам до 5% и по посещаемости салонов — около 15%, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, продажи автомобилей, как коммерческих, так и легковых, выросли за май 2018 года на 18% в годовом выражении — до 147,5 тыс. транспортных средств.