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Почти треть молодых россиян хотят эмигрировать

01:55, 03.07.2018
Почти треть молодых россиян хотят эмигрировать
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Почти треть опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян по-прежнему не собираются уезжать из страны.

На вопрос «Хотели бы вы уехать за границу на постоянное жительство или нет?» отрицательно ответили 88%, положительно — 10%, еще 2% не определились. При этом среди 18—24-летних россиян число желающих уехать увеличилось до 31%.

Ранее стало известно, что ВЦИОМ вновь зафиксировал снижение доверия к власти.

АналитикаОбщество
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