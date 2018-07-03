Почти треть молодых россиян хотят эмигрировать

Почти треть опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян по-прежнему не собираются уезжать из страны.

На вопрос «Хотели бы вы уехать за границу на постоянное жительство или нет?» отрицательно ответили 88%, положительно — 10%, еще 2% не определились. При этом среди 18—24-летних россиян число желающих уехать увеличилось до 31%.

Ранее стало известно, что ВЦИОМ вновь зафиксировал снижение доверия к власти.