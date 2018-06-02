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Почти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на даче

11:17, 02.06.2018
Почти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на даче
Фото: pixabay.com

Россияне в основном проведут летние отпуска дома или на даче.

«Дом и дача по-прежнему остаются основными предполагаемыми местами отдыха. В 2018 году их называют 45% и 34% соответственно», — цитирует главу ВЦИОМа Валерия Федорова «Интерфакс».

Дома чаще остаются жители маленьких городов, оценивающие свое материальное положение, как плохое, а на даче — пожилые люди.

Напомним, ранее стало известно, что больше половины жителей Казани — 65% — планируют как минимум одну поездку на море в этом году.

АналитикаОбщество
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