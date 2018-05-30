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Каждый третий житель Саратовской области не может позволить себе новые вещи — исследование

10:50, 30.05.2018
Каждый третий житель Саратовской области не может позволить себе новые вещи — исследование
Фото: pixabay.com

Исследование финансовых ограничений в Саратовской области провел региональный Саратовстат.

Согласно отчету ведомства, почти каждый второй житель Саратова не может покупать мясо хотя бы раз в два дня, а треть жителей региона не приобретает новую одежду и обувь. Также жители области испытывают существенные трудности с крупными покупками.

Что касается отдыха, то раз в год съездить на неделю в отпуск могут позволить лишь меньше половины горожан и только каждый пятый сельчанин области. Заменить сломанную мебель в среднем по карману каждому третьему в Саратовской области. В целом, люди на селе живут заметно беднее, чем в городах.

ЭкономикаФинансыАналитика
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