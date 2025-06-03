В Казани запустили необычный экскурсионный маршрут под названием «Игра в татара»

19:54, 03.06.2025 25
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  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов
  • realnoevremya.ru/Артем Дергунов

В Казани запустили необычный экскурсионный маршрут под названием «Игра в татара». Гости города смогут отправиться в увлекательное путешествие на двухэтажном автобусе Double-decker, где узнают интересные факты о знаменитых спортсменах Татарстана, посетят легендарный стадион «Ак Барс Арена» и экстрим-парк «Урам». В ходе поездки профессиональный гид поделится яркими страницами спортивной истории региона и расскажет о последних достижениях татарстанских атлетов. Как прошло знакомство с этим маршрутом — в фоторепортаже «Реального времени».

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