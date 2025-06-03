В Казани запустили необычный экскурсионный маршрут под названием «Игра в татара». Гости города смогут отправиться в увлекательное путешествие на двухэтажном автобусе Double-decker, где узнают интересные факты о знаменитых спортсменах Татарстана, посетят легендарный стадион «Ак Барс Арена» и экстрим-парк «Урам». В ходе поездки профессиональный гид поделится яркими страницами спортивной истории региона и расскажет о последних достижениях татарстанских атлетов. Как прошло знакомство с этим маршрутом — в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.