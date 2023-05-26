«Вы делаете большое и очень важное дело»: День предпринимателя в Казани

12:51, 26.05.2023 42
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Предприниматели всегда были и остаются активной и инициативной частью населения. Об этом раис Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил сегодня на встрече с бизнес сообществом республики. Встреча прошла в Казани в Доме предпринимателя.


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