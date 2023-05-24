Русский стиль: в казанском Кремле открылась выставка народного костюма

15:29, 24.05.2023 46
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В казанском Кремле, в Присутственных местах презентовали результаты работы по историко-этнографическому проекту «Русские коллекции в музеях Татарстана», успешно реализованного на протяжении последних трех лет при поддержке раиса республики Рустама Минниханова. Здесь же открылась выставка реконструированной аутентичной одежды русского населения Казанского Поволжья «Русский стиль: традиция и душа народной культуры».


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