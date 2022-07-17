«Лапа дружбы»: четвероногие питомцы приюта ищут дом

14:11, 17.07.2022 19
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском парке «Крылья Советов» прошла акция «Лапа дружбы». Горожане знакомились с четвероногими питомцами приюта «Зооцентр», играли с ними и гуляли. Всего было представлено 11 собак в возрасте от трех месяцев до двух лет, одна из них обрела новый дом. За время акции волонтерам удалось собрать 50 кг корма и около 5 тыс. рублей для приюта «Зооцентр».


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