«Бог» на разных языках: ода Державина на выставке каллиграфии

Сегодня в казанском музее Боратынского открылась выставка «Дух всюду сущий». Великая ода «Бог» Державина в каллиграфии Петра Чобитько и его учеников». На выставке представлен фрагмент знаменитой оды Державина «Бог» на разных языках и алфавитах – от кириллицы и латиницы до армянской и японской графики. С помощью пера и пластики букв каллиграфы раскрывают духовный и философский смысл оды.
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