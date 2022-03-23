«Бог» на разных языках: ода Державина на выставке каллиграфии

21:20, 23.03.2022 27
1/27
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в казанском музее Боратынского открылась выставка «Дух всюду сущий». Великая ода «Бог» Державина в каллиграфии Петра Чобитько и его учеников». На выставке представлен фрагмент знаменитой оды Державина «Бог» на разных языках и алфавитах – от кириллицы и латиницы до армянской и японской графики. С помощью пера и пластики букв каллиграфы раскрывают духовный и философский смысл оды. 


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи