10 задумчивых фото недели: о кризисе и о прекрасном, о работе и о победе

00:00, 20.03.2022 10 2
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В эти мартовские дни герои нашей фотоподборки поневоле задумчивы: политики размышляют о том, какие предложить антикризисные меры, а пенсионеры — чего и почем купить на ярмарке, спортсмены — о грядущей победе, а посетители музея — наверное, о том, что искусство не теряет важности в любую эпоху, в том числе в эпоху перемен.

  • 1—3.  Заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО
  • 4. На выставке «Профессор Вульфсон и его коллекция»
  • 5. На презентации романа «Великая Орда»
  • 6. На выставке Виталия Скобеева «Четвертое измерение»
  • 7. Пресс-тур на Казанский молочный комбинат
  • 8—9. «Финал четырех» по водному поло
  • 10. На сельскохозяйственной ярмарке

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:08
    Ватерполист самый крутой)))
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  • Анонимно 15:35
    Уйди старуха, я в печали)))
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