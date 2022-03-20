10 задумчивых фото недели: о кризисе и о прекрасном, о работе и о победе

В эти мартовские дни герои нашей фотоподборки поневоле задумчивы: политики размышляют о том, какие предложить антикризисные меры, а пенсионеры — чего и почем купить на ярмарке, спортсмены — о грядущей победе, а посетители музея — наверное, о том, что искусство не теряет важности в любую эпоху, в том числе в эпоху перемен.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
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