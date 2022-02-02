40 лет Шаляпинскому фестивалю: презентация юбилейной выставки

В Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля прошла презентация выставки, посвященной 40-летию Шаляпинского фестиваля. Экспозиция каждый год сопровождает праздник оперы в Казани, однако в этом году, по случаю круглой даты, она максимально насыщена памятными фотографиями, цитатами звезд и историческими событиями на стендах.
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