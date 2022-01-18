Машиностроительный кластер РТ: итоги-2021, новые участники и планы-2022

Сегодня в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан прошло заседание Машиностроительного кластера РТ по итогам деятельности в 2021 году. Председатель организации Сергей Майоров рассказал, количество членов кластера за прошедший год выросло на 14 представителей и составляет 179 компаний. Члены кластера присутствуют в 16 регионах РФ.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым