Who is Russia: тревел-шоу с иностранными блогерами снимают в Татарстане

В Татарстане 8—9 августа прошли съемки первого в стране литературного тревел-шоу с иностранными блогерами-миллионниками Who is Russia. Съемки запланированы в восьми регионах России. Участники шоу — блогеры из разных стран с многомиллионной аудиторией в Instagram, Youtube, TikTok. Они будут читать русскую классику, знакомиться с местной культурой, природой и отвечать на вопросы русских писателей.
Семь серий фильма об этом путешествии выйдут сразу на русском и английском в сентябре 2021 года на YouTube. В программе — озеро Кабан, Болгар, Свияжск, Иннополис, парк Урам. О своих впечатлениях участники шоу рассказали зрителям на стендап-шоу в STAND UP CLUB Kazan.
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