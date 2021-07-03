Ветеринар — по месту жительства. Как работает мобильный ветпункт в казанских поселках

Сегодня в поселке Вознесенское начал работу первый в Казани мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации собак. Владельцы собак могут обратиться к ветеринарам по месту жительства, причем по окончании манипуляций четвероногим выдают ветеринарный паспорт и либо вшивают чип, либо вешают бирку на ухо.
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