«Бизнес против коррупции»: как коммерсанту защитить себя

19:27, 26.04.2021 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

На очередном VIII заседании Общественного совета АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», прошедшем в Торгово-промышленной палате РТ, бизнесмены и общественники обсудили случаи мошенничества с использованием электронной подписи и размышляли на тему компенсации за перевозку льготников. За дискуссией наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».


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