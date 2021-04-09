«Здравствуйте, Юрий Гагарин!». К 60-летию первого полета человека в космос

22:00, 09.04.2021 20
1/20
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Галерее современного искусства открылась выставка «Здравствуйте, Юрий Гагарин!», приуроченная к 60-летию первого полета человека в космос. Экспозиция объединяет раритеты 1960 – 1970-х гг. с произведениями искусства, посвященными космосу.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи