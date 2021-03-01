Голос «Веры»: в Казани заработало православное радио

21:18, 01.03.2021 24
1/24
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С началом весны в Казани заработало новое радио «Вера-Казань». На частоте 95,5 FM будет вещать первая православная радиостанция, которая уже присутствует в 40 российских городах, а теперь добралась и до татарстанской столицы. Торжественное открытие радио «Вера-Казань» прошло в Музее Казанской иконы Богородицы. На открытии побывал фотокорреспондент "Реального времени".


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи