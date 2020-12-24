«Я люблю Кукмор»: гостеприимный «Бакыр тавы», фирменные валенки и музейный Почтальон Печкин

Госкомитет по туризму Татарстана предлагает отправиться в увлекательную поездку с 3 по 10 января в Кукмор в рамках программы «1000 и 1 удовольствие за выходные». О том, что можно увидеть во время этой экскурсии – в фоторепортаже «Реального времени».